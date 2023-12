Antigo destaque da base do Rio Branco irá jogar a Copinha pelo Palmeiras

Com 15 anos, Wesley Lima é o atleta mais jovem do elenco alviverde; atacante passou pelo Tigre entre 2019 e 2021

Wesley é do Maranhão, atuou no Rio Branco por dois anos e depois se transferiu ao Palmeiras - Foto: Fabio Menotti_Palmeiras.JPG

Antigo destaque da base do Rio Branco, o atacante Wesley Lima irá disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2024 pelo Palmeiras. Aos 15 anos, o atleta é o mais jovem do elenco alviverde inscrito na competição. A lista foi divulgada pelo clube na tarde desta quinta-feira.

Natural de Riachão, no Maranhão, Wesley chegou ao Rio Branco no início de 2019, com 11 anos, por indicação de Anaílson, ex-atleta que teve destaque no Tigre. Naquele ano, o garoto foi vice-artilheiro do Campeonato Paulista Sub-11, marcando 14 gols. Na ocasião, a equipe era representada pelo Unidos da Cordenonsi nas competições.

Além da marca expressiva de bolas na rede, o número chamou a atenção pelo fato do Tigre ter sido eliminado já na segunda fase. Assim, Ele conseguiu o feito em poucos jogos. Ficou na equipe de Americana até 2021, quando se mudou para o Palmeiras após chamar a atenção em um jogo contra o alviverde.

Wesley chegou ao Rio Branco no início de 2019, com 11 anos – Foto: João Carlos Nascimento – O Liberal

Em 2019, Wesley foi entrevistado pelo LIBERAL. À época, ele dizia sonhar em defender o Barcelona e ser melhor no futebol de salão. No mesmo ano, foi campeão da Supercopa São Lucas da modalidade pelo Unidos da Cordenonsi Sub-12, marcando 27 gols em dez jogos.

Canhoto de 1,68 metro, o garoto disputou 22 jogos em 2023 e marcou seis gols pelo Verdão. Curiosamente, o atacante foi inscrito para a Copinha, que é Sub-20, sem ainda ter atuado pela categoria Sub-17. Em entrevista ao perfil Crias da Academia, no Instagram, Wesley celebrou o feito.

“É um momento muito marcante na minha vida, muito feliz por ter essa oportunidade de disputar minha primeira Copinha com apenas 15 anos. Isso é algo muito surpreendente com essa idade, poder jogar entre vários clubes grandes, jogadores de qualidade e craques”, disse.

“Fiquei muito feliz quando recebi a notícia que iria jogar a Copinha, foi algo que me emocionou muito. Assim como é importante para mim e minha família, sempre sonhei em jogar uma Copinha, mas não esperava com essa idade. Na vida, você tem que estar preparado sempre, porque as oportunidades aparecem no momento”, completou. *Estagiário sob supervisão de Reginaldo Gonçalves