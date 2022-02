André Moraes Jr. estreia na Stock Car já na 1ª etapa, em 13 de fevereiro

Reserva da equipe Hot Car Competições, o americanense André Moraes Junior fará sua estreia na Stock Car já na primeira etapa da temporada, em 13 de fevereiro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

A rodada inaugural será uma corrida de duplas, na qual os pilotos titulares vão dividir o carro com convidados. André atuará na condição de convidado e vai se revezar no volante com Tuca Antoniazi, que é titular da Hot Car.

Piloto de 22 anos espera se adaptar o mais rápido possível ao novo carro – Foto: Divulgação

“Vai ser o meu primeiro contato com o carro, e a equipe vem fazendo um ótimo trabalho dentro e fora das pistas. Por outro lado, eu praticamente aprendi a guiar em Interlagos. Então, creio que a junção desses dois fatores vai me ajudar a encurtar bastante o caminho do aprendizado durante o fim de semana”, disse o americanense de 22 anos, via assessoria de imprensa.

O outro titular da equipe, Felipe Lapenna, vai correr em parceria com o pernambucano Sérgio Ramalho. As informações foram divulgadas pela Hot Car nesta terça-feira (1º).

“Já estamos nos preparando e estudando para chegar aos treinos já com uma boa noção e me adaptar ao carro o mais rápido possível”, afirmou André.

No decorrer do ano, nas disputas individuais, o piloto entrará na pista apenas quando necessário. Ele vai disputar algumas etapas nas quais Antoniazi precisará se ausentar em virtude de compromissos virtuais, segundo a Hot Car, que anunciou o americanense como reforço em 14 de janeiro.