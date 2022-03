André Moraes Jr. abandona corrida de estreia na Stock Car

Ele teve problemas com o carro e deixou a primeira prova quando faltavam cinco voltas para o fim

O piloto americanense André Moraes Jr. abandonou a sua corrida de estreia na Stock Car, em etapa realizada neste domingo, em Goiânia. Ele teve problemas com o carro da Hot Car Competições e deixou a primeira prova quando faltavam cinco voltas para o fim.

Na corrida, André, que substituiu o titular do posto, Tuca Antoniazi, precisou ir aos boxes após rodar em uma curva, para avaliar o que teria causado o problema. Ele ainda tentou largar dos boxes para a segunda prova da etapa, mas os defeitos apresentados pelo carro não permitiram.

Americanense teve problemas com seu carro ainda na primeira prova – Foto: Luís França / Hot Car

“Perto da metade da corrida começamos a enfrentar problemas de temperatura. Depois do pit a gente decidiu abandonar, investigar o problema e largar do box para a segunda prova. Quando relargamos, o carro entrou em modo de segurança e ai não havia mais nada a fazer”, lamentou.

Além do americanense, o outro piloto da Hot Car, Felipe Lapenna, também abandonou após ter dificuldades com o freio e bater em outro carro, logo no início da primeira prova.

Depois da disputa em solo goiano, o próximo compromisso da Stock Car será no GP do Galeão, no Rio de Janeiro, nos dias 9 e 10 de abril, que será terceira etapa da temporada.