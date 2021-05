André Moraes conquista o 2º lugar na abertura do Império Endurance

Piloto americanense acelerou no último sábado, em Goiânia, na primeira etapa da temporada 2021

O piloto americanense André Moraes Junior, de 21 anos, conquistou o segundo lugar na primeira etapa do Império Endurance Brasil, na categoria GT4. Com quatro horas de duração, a prova aconteceu no último sábado (1º), em Goiânia.

Equipe de André liderou uma parte da corrida, mas perdeu posição para Átila e Léo – Foto: Renato Mafra

André, que compete com uma McLaren, dividiu o volante com Cásso Homem de Mello, Flavio Abrunhoza e Leandro Ferrari. Eles lideraram uma parte da corrida, mas, por fim, perderam para a BMW de Átila Abreu e Léo Sanchez, campeões em 2020.

“Lideramos boa parte da corrida. Na verdade, pode colocar aí 50% da corrida. Mas, por conta de ritmo mesmo, a gente acabou ficando com o segundo lugar”, disse o americanense.

Para ele, o resultado foi “positivo” para um início de temporada. O piloto ainda relatou que, por conta de imprevistos no carro, a equipe “não teve muito tempo de treino” e precisou trabalhar na máquina até o dia anterior à prova. Havia dúvidas, inclusive, se eles conseguiriam largar.

André volta a acelerar em 5 de junho, quando haverá a segunda etapa da temporada, em Curitiba. “Para a próxima corrida, é treinar bastante o carro, conseguir deixar o carro com um acerto legal e buscar essa vitória que, quem sabe, a gente consegue”, afirmou.