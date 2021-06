André Jardine convoca seleção olímpica sem atletas da RPT

O técnico da seleção olímpica de futebol masculino, André Jardine, divulgou a lista dos 18 convocados para Tóquio, nesta quinta-feira (17), sem jogadores da RPT (Região do Polo Têxtil). Então, o lateral-direito Emerson Royal, de Americana, e o goleiro barbarense Daniel Fuzato, que já integraram a equipe pré-olímpica, não disputarão o torneio.

Jardine (à esquerda) concedeu coletiva ao lado do coordenador Branco – Foto: Thais Magalhães / CBF

Em entrevista coletiva, o treinador disse ter evitado a convocação de atletas que estão com a seleção principal na Copa América. Atleta do Barcelona, Emerson se enquadra nessa situação.

“Muitos jogadores têm idade e estão na seleção principal, especialmente os que começaram o processo aqui com a gente. São negociações difíceis com os clubes, especialmente os da Europa. Envolve férias, duas competições. Buscamos evitar quem estivesse nas duas competições, bom senso com os clubes”, disse Jardine.

Para a posição de Emerson, o comandante chamou Daniel Alves, do São Paulo, e Gabriel Menino, do Palmeiras.

Daniel Fuzato, que joga na Roma, já tinha ficado de fora de uma pré-lista com 50 jogadores enviada pela CBF ao COB (Comitê Olímpico do Brasil), conforme o site da ESPN noticiou na última terça.

CONFIRA A LISTA DE CONVOCADOS:

Goleiros

Santos – Athletico

Brenno – Grêmio

Laterais

Daniel Alves – São Paulo

Gabriel Menino – Palmeiras

Guilherme Arana – Atlético-MG

Zagueiros

Gabriel Guimarães – Arsenal (ING)

Nino – Fluminense

Diego Carlos – Sevilla (ESP)

Meias

Douglas Luiz – Aston Villa (ING)

Bruno Guimarães – Lyon (FRA)

Gerson – Flamengo

Claudinho – Red Bull Bragantino

Matheus Henrique – Grêmio

Atacantes