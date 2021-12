Amigos se unem em jogo de futebol para ajudar famílias carentes em Americana

“Amigos de Fabinho x Amigos de Nenê” se enfrentam no sábado, às 16h, no Campo São Luiz

O campo do São Luiz, em Americana, vai receber neste sábado (18), às 16h, o amistoso de futebol beneficente “Amigos de Fabinho x Amigos de Nenê”.

O evento, que tem o objetivo de arrecadar alimentos para serem doados às famílias carentes e em situação de vulnerabilidade social, vai contar com sorteios de brindes para as pessoas que levarem um quilo de comida ou um litro de leite.

“Em mais um ano que fomos atingidos pela pandemia, muitas famílias perderam pessoas importantes e que eram responsáveis pelo sustento da casa. Por isso, resolvemos realizar esse evento”, afirmou Nenê, um dos organizadores do evento, ao LIBERAL.

“Amigos de Fabinho x Amigos de Nenê” se enfrentam no sábado, às 16h, no Campo São Luiz. – Foto: Divulgação

É a primeira vez que os dois amigos, que se conhecem desde a infância, estão promovendo o jogo. “Eu e o Fabinhos somos amigos desde a infância. Crescemos na mesma rua boa parte do tempo, mas sempre moramos no bairro do São Luiz”, revelou Nenê.

A ideia é que a partida seja a primeira de futuros eventos solidários que os dois amigos pretendem organizar pela região e em datas pontuais, como o Dia das Crianças.

“Gostaríamos de convidar todos para comparecer ao jogo e fazer sua doação para levar um sorriso para essas Famílias”.