Americanenses se classificam para torneios mundiais de natação

Murilo Sartori vai representar o Brasil no Japão; Manuela Sega disputará o Mundial Júnior em Israel

Manuela bateu recorde da categoria Juvenil 2 nos 100 m peito - Foto: Satiro Sodré / CBDA

Os americanenses Murilo Sartori, de 21 anos, e Manuela Ballan Sega, 15, conquistaram vaga em competições mundiais durante a disputa do Troféu Brasil de Natação. Os classificados foram confirmados pela CBDA (Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos) neste sábado (3), ao final do torneio, realizado em Recife (PE).

Murilo vai disputar o Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos em julho, no Japão. Ele fará parte do quarteto brasileiro no revezamento 4×200 metros livre.

Manuela, por sua vez, carimbou passagem para o Mundial Júnior, que será em setembro, em Israel. As provas que ela disputará ainda serão definidas.

Murilo foi vice-campeão dos 200 metros livre, na última sexta – Foto: Satiro Sodré / CBDA

Essa será a terceira participação consecutiva de um atleta da Natação Americana no torneio, que ocorre a cada dois anos. A equipe treinada por Fabio Cremonez já havia sido representada por Murilo em 2019 e por Vitor Ballan Sega em 2022 – a última edição foi adiada por um ano devido à pandemia da Covid-19.

Murilo conseguiu a classificação por conta do segundo lugar nos 200 m livre, na sexta-feira, enquanto Manuela entrou na seleção por causa de seu desempenho nos 100 m peito, na terça. Nessa prova, ela conseguiu a sexta posição e bateu o recorde brasileiro da categoria Juvenil 2, que neste ano é composta por nadadoras nascidas em 2007 – faixa etária de 15 a 16 anos.