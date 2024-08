Americanenses Leila Zabani e Iza Nicoletti são convocadas para Sul-Americano de Basquete

Torneio será disputado no Chile e seleção inicia campanha no próximo sábado, diante da Argentina

As americanenses Leila Zabani e Iza Nicoletti foram convocadas no último domingo (25), pela CBB (Confederação Brasileira de Basquete), para a disputa do Sul-Americano de Basquete feminino. O torneio será disputado a partir deste sábado (31), em Santiago, no Chile.

Leila, de 33 anos, atua como ala e defende as cores do Ituano na LBF (Liga de Basquete Feminino). A jogadora esteve presente em boa parte do último ciclo olímpico e foi campeã dos Jogos Pan-Americanos, em 2023, que foram disputados justamente no Chile. Na ocasião, Leila foi a principal pontuadora do Brasil no torneio.

Leila Zabani está entre as convocadas para o Sul-Americano de Basquete – Foto: Fiba – Divulgação

Retorno de Iza Nicoletti

Iza, por sua vez, é armadora e joga pela Universidade de Fairfield, nos Estados Unidos. Aos 25 anos, ela vive um momento de retomada na carreira, após temporadas sofrendo com lesões no joelho. Sua última convocação para a seleção havia sido sete anos atrás, quando tinha 18 anos e era tratada como uma das jovens mais promissoras do País.

“Quase sem palavras para descrever a alegria de ter a oportunidade de vestir a camisa do Brasil novamente. Depois de sete anos poder ter a honra de representar o Brasil é algo muito incrível. Muitos anos de luta, trabalho e muito suor. Nessa jornada tive muitos dias bons, mas também muitos dias ruins, e só quem estava comigo sabe de tudo que passei esses anos por conta das minhas lesões. Muito feliz com essa oportunidade para uma nova jornada”, disse a atleta por meio do Instagram.

Americanense Iza Nicoletti volta a ser convocada para seleção de basquete – Foto: Fairfield University/Divulgação

A estreia do Brasil será no sábado, às 18h30, contra a Argentina. A equipe brasileira está no Grupo A, que ainda conta com Chile, Uruguai e Bolívia. As duas melhores equipes se classificam para a semifinal do torneio.

O Sul-Americano distribui três vagas para a AmericupW, que será disputada no ano que vem. Na última edição, em 2023, o Brasil foi campeão com a participação de outra americanense, a armadora Débora Costa, que desta vez não foi convocada.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.