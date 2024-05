Americanenses conquistam seis medalhas de ouro no Interestadual de Pista

Os ciclistas americanenses Theo Mendes Mancini e Luís Guilherme Silva de Oliveira conquistaram, juntos, seis medalhas de ouro no Campeonato Interestadual de Pista, realizado no último sábado (25), no Velódromo Municipal Miguel Stoco, em Americana. A competição foi organizada pela FPC (Federação Paulista de Ciclismo) e contou com 70 atletas.

Velódromo de Americana recebeu torneio de ciclismo neste fim de semana – Foto: Marilia Pierre/Prefeitura de Americana

Theo Mancini, que competiu na categoria Infantojuvenil, ficou em primeiro lugar nas provas de velocidade individual 200 m, scratch, eliminação e keirin. Luís Guilherme, por outro lado, foi o campeão das provas de velocidade individual 200 m e keirin, competindo na Juvenil.

“Estou muito satisfeito, nossos ciclistas estão de parabéns. Atuando em casa, conquistaram resultados expressivos nesta importante competição, que reuniu atletas de alto nível. Isso é fruto da dedicação de cada um e do empenho da Secretaria de Esportes na recuperação da modalidade”, disse o técnico da equipe de Americana, Estevam Mancini.

“Foi um sábado muito alegre para os amantes do ciclismo no nosso Velódromo Municipal, que volta a receber grandes eventos da modalidade após a reforma. Esse espaço sempre foi referência nacional, e o objetivo agora é movimentá-lo cada vez mais. Parabéns aos nossos representantes pelo excelente desempenho”, completou o secretário de Esportes, Pedro Peol.