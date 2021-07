Expectativa é ficar entre as oito melhores equipes na etapa classificatória; bateria com o time brasileiro será disputada às 8h07

O nadador Murilo Sartori, de Americana, disputa junto com a equipe brasileira o revezamento 4×200 metros livre dos Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão, a partir da manhã desta terça-feira, às 8h07 (de Brasília).

São duas baterias classificatórias e o time brasileiro está na segunda delas. A expectativa é ficar entre as oito melhores equipes na fase classificatória para disputar a prova final, que ocorrerá no início da madrugada desta quarta-feira, à 0h26, novamente levando em conta o horário brasileiro.

Murilo disputa o revezamento 4×200 metros livre nesta terça-feira – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O técnico de Murilo, Fábio Cremonez, falou ao LIBERAL sobre o que esperar para a prova do revezamento.

“A expectativa é muito boa. Um revezamento bem equilibrado, com chance de final. A nossa é expectativa é essa, ficar entre os oito, para disputar a final”, declarou.

O americanense vai nadar em parceria com Fernando Scheffer, do Minas Tênis Clube; Breno Correia, do Pinheiros; e Luiz Altamir Lopes Melo, do Ideal Clube.

Murilo estreou nas olimpíadas neste domingo, na disputa da prova individual dos 200 metros livre. Com o tempo de 1’47″11, ele ficou em último na sua bateria e não se classificou para a próxima fase.

“Foi uma prova boa. Ficamos sabendo que ele ia nadar a prova poucos dias antes, tivemos que fazer alguns ajustes. Mas foi boa, foi a segunda melhor marca do Murilo nos 200 m livre”, destaca o treinador.

“A gente sempre espera o melhor, sempre vai brigar para fazer o melhor, mas infelizmente não deu para avançar. Fica o aprendizado, a experiência, e a vontade de colocar tudo de melhor agora no revezamento”, completou Cremonez.

A decisão de escalar Murilo para esta prova ocorreu somente na última semana, uma vez que a CBDA (Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos) optou por poupar o nadador Breno Correia, que era o dono da vaga nos 200 metros livre.

Breno disputou também o 4×100 metros livre, prova em que, na visão da equipe, o Brasil teria mais chances de conquistar uma medalha. No entanto, a equipe terminou na oitava posição.