Americanense Júnior Chávare morre aos 57 anos, vítima de infarto

Ele sentiu dores no peito em seu apartamento em Curitiba, na manhã deste domingo, e morreu no hospital

O americanense José Domingos Chávare Júnior, conhecido como Júnior Chávare, morreu na manhã deste domingo, aos 57 anos, em Curitiba, no Paraná, vítima de um infarto agudo. Ele atuava como executivo de futebol do Coritiba.

Segundo nota de falecimento emitida pelo próprio clube, Chávare sentiu dores no peito em seu apartamento, na manhã deste domingo, e foi levado ao Hospital Nossa Senhora das Graças, na capital paranaense, às 7h17.

Chávare tinha 57 anos e morreu por conta de um infarto – Foto: Tiago Pavini_Ferroviária SAF

Ainda de acordo com o Coritiba, mesmo recebendo atendimento e passado por “todos os procedimentos médicos aplicáveis, ele faleceu devido a um infarto agudo do miocárdio”. A morte foi confirmada às 8h49 pelos médicos.

“O Coritiba se solidariza com família, colegas de trabalho e amigos neste momento de dor”, completou a nota.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Chávare, que é filho do ex-vereador e ex-vice-prefeito José Domingos Chávare, iniciou a sua carreira no fim dos anos 90 como colaborador do Rio Branco. Depois passou pela Inter de Limeira, Ponte Preta, Juventus-ITA, Grêmio, São Paulo, Atlético Mineiro, Bahia e Juventude. Em 2023, estava na Ferroviária, vice-campeã do Brasileiro da Série D.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

No final de outubro do ano passado, ele aceitou o convite para atuar na equipe paranaense, que, apesar do rebaixamento no Brasileirão de 2023, teve recentemente vendida a sua SAF (Sociedade Anônima do Futebol) e vinha realizando investimentos para volta à elite nacional.

Ainda não foram divulgadas informações sobre o velório e sepultamento.

Repercussão

O treinador e ex-jogador Elano, que atuou com Chávare na Ferroviária, prestou homenagem sobre ele em seu instagram.

Leia mais