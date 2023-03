Americanense irá disputar Pan-Americano de Wrestling na Argentina

O atleta americanense de wrestling Bruno Nicoletti disputará o Pan-Americano Sênior da modalidade, no mês de maio. Aos 27 anos, ele tem como objetivo terminar a competição entre os dois primeiros colocados para garantir uma vaga nos Jogos Olímpicos de Paris, no ano que vem.

Bruno disputa o Pan-Americano da modalidade em maio, na Argentina – Foto: Reprodução / Instagram

Nascido em Americana, Bruno se mudou com a família para os Estados Unidos em 2002. No entanto, seu foco é defender o Brasil nas competições internacionais. Sua classificação para o Pan-Americano foi garantida no dia 11 deste mês, em São Paulo, quando venceu a Copa Brasil Aline Silva, competição promovida pela CBW (Confederação Brasileira de Werstling).

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Bruno Nicoletti pratica o esporte desde os 12 anos, quando estava no ensino médio. Posteriormente, foi convidado pela Colorado Mesa University para competir em nome da universidade. Seu primeiro campeonato no Brasil foi em outubro do ano passado, em Campina Grande, na Paraíba, onde foi campeão brasileiro na categoria 79 kg. Agora, o americanense compete na categoria para 86 kg.

“Estou bem contente com essa classificação para o Pan-Americano, é a primeira vez que vou competir representando o Brasil e espero representar bem o País. Meu sonho é disputar as Olimpíadas, então esse vai ser apenas um aperitivo para, quem sabe, o ano que vem poder estar da mesma forma defendendo o Brasil conseguindo a classificação”, disse ao LIBERAL.

O Pan-Americano de Wrestling será disputado entre os dias 3 e 6 de maio, em Buenos Aires, na Argentina.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.