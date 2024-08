Americanense irá atuar como cientista do esporte do CPB nos Jogos Paralímpicos

Os Jogos Paralímpicos de Paris-2024, na França, começam nesta quarta-feira (28) com a presença de um americanense nos bastidores do CPB (Comitê Paralímpico Brasileiro). O biomecânico Samuel Bento da Silva, de 42 anos, foi convocado para atuar na equipe de cientistas do esporte da delegação brasileira, auxiliando atletas e treinadoras durante o torneio. Em Paris, o foco do americanense será o atletismo e a canoagem.

Samuel iniciou a trajetória no esporte aos 16 anos, como atleta de handebol. Enquanto esteve na modalidade, foi convidado pelo então preparador físico da equipe, André Zappia, para fazer um teste no arremesso de peso. A experiência foi positiva e ele passou a se dedicar exclusivamente à modalidade.

Samuel Bento da Silva estará com a delegação brasileira nos Jogos Paralímpicos de Paris – Foto: Leonardo Matos/Liberal

Além de Americana, Samuel competiu por Piracicaba e Bragança Paulista, quando integrou a equipe Rede Atletismo, que hoje não está mais em atividade. Entretanto, foi em Bragança que conseguiu disputar competições representando o Estado de São Paulo e o Brasil.

A iniciação nos estudos foi em 2001, ainda enquanto atleta. O americanense se formou em educação física e, posteriormente, fez mestrado em biomecânica. Com o título de mestre, passou a atuar como treinador de atletismo em Bragança Paulista. Atualmente, o profissional está finalizando o doutorado em biomecânica.

Samuel começou a trabalhar com o CPB em 2023. Antes, já havia trabalhado como biomecânico em campings de treinamento da CBAt (Confederação Brasileira de Atletismo). Para ele, o tempo como atleta foi importante para a entrada no comitê.

“Acredito que minha habilidade de transitar entre os mundos acadêmico e esportivo, além de integrar o conhecimento metodológico adquirido durante o doutorado com a experiência prática acumulada no esporte, foi crucial para minha entrada no departamento de ciências do esporte do CPB”, disse ao LIBERAL.

Trabalho

Samuel explica que o trabalho da biomecânica, em particular, é importante para entender o esporte sob a ótica da física. O trabalho é realizado por meio de análises biomecânicas, que oferecem informações detalhadas aos atletas e treinadores. Os estudos envolvem padrões de movimento, forças envolvidas e eficiência técnica.

“Essas informações, que muitas vezes passam despercebidas a olho nu, são vitais para otimizar o desempenho atlético, prevenir lesões e desenvolver estratégias de treinamento mais eficazes. Ao integrar esse conhecimento científico ao cotidiano dos atletas, conseguimos elevar o nível de competição e alcançar resultados mais expressivos”, explicou Samuel.

Samuel ressalta, ainda, que realizará um sonho em Paris. Além disso, deseja utilizar o conhecimento adquirido nos Jogos Paralímpicos para beneficiar atletas amadores de Americana e região. Seu objetivo é oferecer avaliações biomecânicas que possam melhorar o desempenho e prevenir lesões.

“Estar nos Jogos Paralímpicos é a realização de um sonho de longa data. Desde os tempos de atleta, sempre desejei participar de uma missão dessa magnitude. Já tive a honra de representar o Brasil como atleta, treinador e cientista em competições internacionais, mas nada se compara à grandiosidade dos Jogos Paralímpicos”, finalizou.

Galgani

Outro representante da região nos Jogos Paralímpicos é Alexandre Galgani, nascido em Americana e morador de Sumaré. Ele estará em ação nas provas R4, R5 e R9, a partir de sexta-feira (30).