Americanense Fábio Pirondi compete no Rally dos Sertões a partir desta sexta-feira

O piloto americanense Fábio Pirondi inicia nesta sexta-feira (26) a disputa da 30ª edição do Rally do Sertões, defendendo a equipe EMS Rally Team, ao lado do navegador Marcelo Ritter.

Após um evento que define a ordem dos competidores para a primeira etapa nesta sexta, a largada será no sábado (27), em Foz do Iguaçu (PR), e a chegada está prevista para Salinópolis (PA), em 10 de setembro.

Fábio Pirondi defende a EMS Rally team – Foto: EMS / Divulgação

Ao todo, os 308 competidores da edição 2022 da principal disputa off road do Brasil vão percorrer uma distância de 7.202 quilômetros.

Pirondi iniciou a sua trajetória no esporte com motocicletas, passando depois para os carros. “Quando me machuquei na motocicleta, não consegui dar sequência a esta paixão. Porém, redescobri a velocidade há quatro anos, quando conheci o rally e o UTV por meio das redes sociais. Com muita dedicação, hoje realizo o sonho de disputar uma das maiores competições de velocidade do mundo”, destacou.

O americanense vai utilizar na disputa o carro UTV (veículo utilitário multitarefas) da marca Can-Am Maverick X3 (1.000 cilindradas), competindo na categoria UTV2. Dentro desta categoria, ele tem vitórias em quatro dos últimos cinco rallys que disputou, além de ficar por duas vezes no segundo lugar da classificação geral.