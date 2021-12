Americanense é vice-campeão do torneio Brasil Terra

Luiz Henrique Armando, de 23 anos, conquistou medalha de prata ao levantar uma carga total de 235 kg, quase o triplo do próprio peso

O americanense Luiz Henrique Armando conquistou no último sábado o vice-campeonato do torneio Brasil Terra de Powerlifting (levantamento de peso), realizado em São Paulo, no Morumbi.

Aos 23 anos e pesando 81,5 kg, Luiz conseguiu a medalha de prata e o segundo lugar mais alto do pódio depois de levantar uma carga total de 235 kg — um pouco menos que o triplo do próprio peso.

“Foram oito semanas de preparação para o torneio, com dieta, muito exercício de força e também bastante atividade aeróbica”, revelou Luiz Henrique ao LIBERAL.

Atleta conheceu o Powerlifting neste ano – Foto: Divulgação

Ele pratica o Powerlifting desde o começo do ano, quando conheceu a modalidade por intermédio de um amigo. “Não é um esporte muito conhecido e nem muito praticado, mas é um esporte de energias positivas e que faz você superar a si próprio”, afirmou o americanense.

No Powerlifting, o participante precisa levantar a maior quantidade de carga que conseguir realizando um movimento específico que é avaliado por juízes.

O competidor tem até três chances para fazer o levantamento da carga sem cometer nenhum erro. E, em caso de empate, quando dois competidores erguem a mesma carga, os jurados decidem que o vencedor é o participante mais leve.

Luiz Henrique lembra com carinho a sua passagem pela competição no Brasil Terra. Mas, mais do que o segundo lugar na sua categoria, o que mais deixou o americanense feliz foi a atmosfera que o evento proporcionou aos competidores.

“É um torneio muito difícil em que você precisa levantar mais carga do que o outro para ganhar. Mas, mesmo assim, você se supera e sai aplaudido pelas pessoas. A sensação que eu tive é que saí vitorioso de lá”, disse.