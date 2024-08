Americanense Gustavo Favero Vaughn é nomeado auditor do STJD

O advogado americanense Gustavo Favero Vaughn foi nomeado auditor do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) no último mês. Aos 31 anos, passou a integrar a 4ª Comissão Disciplinar do órgão e foi relator de caso envolvendo o Flamengo.

Formado em direito pela PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica), Gustavo fez mestrado na USP (Universidade de São Paulo) e na Universidade de Columbia, nos Estados Unidos. Ele também coleciona trabalhos na OAB-SP (Ordem dos Advogados do Brasil) e na Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo).

Gustavo Favero Vaughn enquanto aluno da Universidade de Columbia, nos Estados Unidos – Foto: Arquivo pessoal

“Estou muito feliz e honrado com a possibilidade de integrar a 4ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol, sediado no Rio de Janeiro. A justiça desportiva, constantemente instada a resolver questões relevantíssimas, é fundamental ao bom funcionamento do futebol brasileiro”, comentou.

Caso Flamengo

Apesar do pouco tempo no STJD, Gustavo já atuou em caso envolvendo uma grande equipe do futebol brasileiro. No dia 1º deste mês, o americanense foi relator em julgamento do Flamengo e do vice-presidente de futebol do clube, Marcos Braz.

Na ocasião, a instituição e o dirigente foram denunciados por situações de um jogo contra o Grêmio, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O árbitro da partida alegou, em súmula, que Braz afirmou que a arbitragem teria “operado” o Flamengo – ele foi absolvido.

Já o clube foi denunciado por atraso no retorno para o segundo tempo da partida. Por reincidência, o Flamengo acabou multado.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin