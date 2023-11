Sofia Cartone, que atua pela Ferroviária, terá primeira experiência com a equipe Sub-15 do Brasil

A americanense Sofia de Queiroz Cartone, de 14 anos, foi convocada para um período de treinamentos com a seleção brasileira feminina Sub-15 de futebol. A jovem, que atua como atacante na Ferroviária, de Araraquara, foi chamada nesta quinta-feira (16) pela técnica Simone Jatobá.

Ao todo, foram 24 atletas selecionadas pela comandante. As garotas ficarão concentradas na Granja Comary, “casa” da seleção brasileira em Teresópolis, no Rio de Janeiro, entre os dias 27 de novembro e 5 de dezembro. Essa é a segunda convocação de Sofia para treinos com a seleção Sub-15, mas será a primeira vez em que poderá trabalhar com o time.

Sofia defende atualmente a equipe da Ferroviária, de Araraquara – Foto: Cárila Covas / Ferroviária

Isso porque a atacante já havia sido selecionada em uma oportunidade, mas se machucou e precisou ser cortada. Agora, a jogadora se mostrou animada e grata em poder se juntar à seleção, mesmo que apenas para um período de treinos.

“É de imensa alegria já estar podendo representar a seleção brasileira, tudo isso porque Deus tem me abençoado com pessoas que me treinaram e me ajudaram desde de pequena”, comentou a garota.

Em Americana, Sofia iniciou sua trajetória passando pelo Guarani, da Vila Amorim, assim como escolinhas de futebol da cidade. Na Ferroviária, vive um ano vitorioso. Vestindo a camisa grená, foi campeã da Fiesta Evolución, promovida pela Conmebol e equivalente à Libertadores, além da Liga de Desenvolvimento, ambas na categoria Sub-14.

Além disso, foi vice-campeã do Campeonato Paulista de Futebol Feminino Sub-15. No ano passado, mesmo tendo apenas 13 anos, conquistou o título da mesma competição com a Ferroviária. Além de compor o time, a americanense entrou em campo ao longo da final e contribuiu com uma assistência. O placar final foi de 3 a 1 para sua equipe contra o Centro Olímpico.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.