Americanense disputará Copa das Federações de Beach Tennis

O americanense Caio Gazoli disputa a partir desta quarta-feira (15) a Copa das Federações de Beach Tennis, competição promovida pela CBT (Confederação Brasileira de Tênis) e que será realizada em Fortaleza, no Ceará.

Atualmente, Caio é o brasileiro melhor ranqueado na categoria Sub-16 pela ITF (International Tennis Federation), com 89 pontos.

Caio Gazoli inicia mais uma disputa nesta quarta-feira – Foto: Divulgação

Apesar de ter 16 anos, o americanense irá competir pela categoria Sub-18, defendendo o Estado de São Paulo. Ao todo, 1.400 atletas de todos os estados brasileiros estarão competindo no Aterro da Praia de Iracema.

O campeonato consiste em disputas no formato eliminatório e, ao final do torneio, recebe o título de campeão geral o estado que tiver melhor desempenho em todas as categorias.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Recentemente, Caio Gazoli disputou o Pan-Americano de Beach Tennis em Iquique, no Chile. Competindo pela categoria Sub-16, o atleta conquistou duas medalhas. No masculino, foi ouro ao lado de Mateus Yuji, enquanto na modalidade mista ganhou a prata ao lado de Beatriz Urquiza.

“Minhas expectativas para a Copa das Federações são muito boas, eu estou muito confiante. Acabei de vir de um título do Pan-Americano, que aconteceu lá no Chile. A nossa equipe aqui do Estado de São Paulo está muito forte, a gente vai jogar a categoria Sub-18 e estou muito confiante. Quarta-feira começa aqui e as expectativas são as melhores”, disse Caio ao LIBERAL.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Trajetória

Caio iniciou na modalidade em 2019, aos 12 anos, e passou pelas categorias C e B, até chegar na A. O primeiro torneio de magnitude nacional foi disputado em 2021 e, atualmente, o jovem é patrocinado com material esportivo pela Adidas.

A empresa alemã, inclusive, parabenizou o americanense após as conquistas no Pan. “Orgulho é a palavra que define. Os resultados brilhantes são frutos de muita dedicação, comprometimento e vontade de ser melhor a cada dia. Temos certeza de que esse é só o começo”, afirmou a empresa no Instagram.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Ranking

No ranking global da própria ITF, Caio aparece na posição de número 285 entre os profissionais. Em seu quadro geral de medalhas, incluindo competições de base e profissionais, o americanense conta com 54 medalhas. São 30 de ouro, 19 de prata e cinco de bronze.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.