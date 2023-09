Americanense Débora Costa é campeã da LBF pelo Sesi Araraquara

O primeiro título da LBF (Liga de Basquete Feminino) da história do Sesi Araraquara teve participação da americanense Débora Costa. A conquista se deu na última quinta-feira (31), com a vitória por 74 a 62 diante do Sampaio Corrêa, no ginásio Gigantão, em Araraquara.

A decisão ocorreu no formato melhor de cinco jogos, com placar final de 3 a 2 para o Sesi.

Débora Costa se sagrou campeã na última quinta – Foto: João Pires / LBF

Na partida que fechou a série, Débora esteve em quadra por 17 minutos, marcando cinco pontos, dando uma assistências e roubando três bolas.

Aliás, neste último quesito, liderou a estatística em seu time, ficando atrás apenas da ala-pivô Emanuely de Oliveira, do Sampaio, que teve quatro bolas recuperadas.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Aos 32 anos, Débora Costa foi contratada pelo Sesi em maio, com a temporada já em andamento. Desde então, disputou 11 jogos na campanha do título, com médias de 6.6 pontos, 3.1 assistências e 2.6 rebotes por jogo.

O triunfo traz um sentimento de orgulho à atleta, que esteve presente no início da trajetória do Sesi e, agora, na primeira conquista nacional.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

“Estou muito feliz, foi um título inédito para o Sesi Araraquara, tivemos uma temporada de muito trabalho e nada melhor do que coroá-la com esse título. O projeto do Sesi começou há 5 anos, eu fiz parte dos dois primeiros anos. Voltar este ano ao clube e conquistar o primeiro título da LBF foi muito especial”, disse a armadora ao LIBERAL.

A equipe de basquete feminino do Sesi Araraquara disputou a LBF pela primeira vez na temporada 2019. À época, a armadora americanense disputou 21 partidas, com médias de 11.6 pontos, 5.8 assistências e 3.7 rebotes.

Porém, em 2020, ela até estava na equipe no início da temporada, mas, no entanto, a competição não foi concluída, por causa da pandemia de Covid-19.

Seleção brasileira

Além disso, em julho, Débora representou o Brasil na Americup feminina, conquistando o título com a seleção. A armadora foi titular em seis dos sete jogos da equipe na competição, incluindo a decisão diante dos Estados Unidos.

Com esta conquista, o País voltou a vencer o torneio continental após 12 anos.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.