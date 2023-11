Americanense conquista ouro em competição de jiu-jitsu em Curitiba

Eduardo Mattos, de 14 anos, faturou o primeiro lugar no Kids International, no início deste mês

O atleta americanense de jiu-jitsu Eduardo Mattos, de 14 anos, se destacou recentemente no Kids International, torneio realizado em Curitiba pela IBJJF (International Brazilian Jiu-Jitsu Federation), no início deste mês.

No dia 12, ele conquistou a medalha de ouro na categoria Infanto Juvenil 2, faixa amarela e peso pluma. Em segundo lugar, ficou o atleta Flávio Henriques Lima.

Eduardo Mattos tem 14 anos – Foto: Divulgação

Eduardo afirmou estar satisfeito com seu resultado no Kids International, alegando que almejava esse título.

“A sensação de ser campeão em um campeonato grande, principalmente um que eu queria muito o título, é de muita felicidade e gratidão. É resultado do meu esforço e do trabalho que a gente vem fazendo”, comentou o garoto.

Ainda neste ano, o atleta conquistou o título do Campeonato Paulista na categoria Infanto B, peso galo e faixa colorida. O resultado também foi positivo no Circuito Paulista, no qual Eduardo foi ouro na segunda e terceira etapa, assim como prata na primeira.

Atualmente, o jovem mora em Santa Bárbara d’Oeste, treina em uma academia no município e concilia a vida de estudante em tempo integral com os treinos e preparação física.