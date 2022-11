Americanense conquista bronze no Campeonato Brasileiro de Caratê Sub-10

O atleta americanense Fernando Ballan Ponchio conquistou, na última sexta-feira (11), o terceiro lugar na etapa final do Campeonato Brasileiro de Caratê, em São Paulo. Ele ganhou a medalha de bronze pela categoria Sub-10, na modalidade de Kata, terminando o ano de 2022 entre os quatro melhores atletas do Brasil.

Fernando já encerrou as competições neste ano e retoma as disputas em 2023 – Foto: Jonathan da Rocha / CBK

Na última etapa, o atleta da Academia Sporkid+ disputou três lutas e venceu duas, sendo derrotado apenas na semifinal, ficando com o 3º lugar na classificação geral. Ele tem nove anos e pratica caratê desde 2020, estando atualmente na faixa verde.

Este é o primeiro ano em que Fernando participa de competições oficiais federadas. Antes, o carateca havia disputado as classificatórias do Campeonato Paulista, onde foi bronze e garantiu a vaga nas etapas do Campeonato Brasileiro. Em agosto, ele foi medalha de prata em etapa disputada em Londrina (PR).

Neste ano, as competições estão encerradas. O atleta volta aos tatames em 2023, com a disputa do Campeonato Paulista, que está previsto para março.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.