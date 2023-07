Americana termina em terceiro lugar nos Jogos Regionais de Mococa

Americana terminou a 65ª edição dos Jogos Regionais do Interior na terceira colocação geral da 4ª Região Esportiva. A competição foi finalizada nesta quarta-feira (12), em Mococa, com o município conquistando 57 medalhas ao todo, sendo primeiro lugar nas modalidades futebol masculino, biribol, ginástica rítmica e damas livre masculino. O primeiro lugar ficou com Campinas (195,5) e o segundo com Indaiatuba (187).

Participaram da competição 41 cidades. Nesta quarta-feira, Americana conquistou primeiro lugar no futebol masculino e prata no basquete feminino. Para o prefeito Chico Sardelli (PV), a avaliação da participação do município nos regionais é positiva.

O vice-prefeito Odir Demarchi (PL) e o prefeito Chico Sardelli (PV) durante visita à delegação em Mococa – Foto: Secom

“Fico muito feliz com o excelente desempenho de nossos atletas em Mococa. Eu estive lá, ao lado do vice Odir [Demarchi] (PL), e pude ver e sentir a energia positiva tomando conta da nossa delegação. Quero parabenizar a todos que fizeram bonito nas quadras, campos e piscinas. Parabéns à equipe de treinadores e professores. Americana volta a sorrir também no esporte”, disse.

A delegação americanense ainda estreou os novos uniformes nos Jogos Regionais. Para o secretário de Esportes do município, Márcio Leal, a sensação é de dever cumprido após o término do torneio.

“Estamos com o troféu de terceiro colocado nas mãos, voltando para Americana com um sentimento de gratidão e missão cumprida. Agradeço a todos os professores, incentivadores, profissionais do esporte que ajudaram nessa conquista. Obrigado ao prefeito Chico Sardelli e ao vice Odir Demarchi pelo trabalho feito em prol do esporte, todos os dias”, disse.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.