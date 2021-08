Americana terá escola de atletismo encabeçada por medalhista olímpico

Americana passará a contar com uma escola de atletismo encabeçada por André Domingos da Silva, que soma duas medalhas olímpicas no revezamento 4×100 metros rasos – prata nos Jogos Olímpicos de Sidney-2000 e bronze em Atlanta-1996.

Ele é o criador do projeto Velozes em Ação, que vai atender 60 crianças e adolescentes na cidade, provavelmente a partir de setembro. A iniciativa já funciona em Presidente Prudente.

Atleta apresentou proposta à prefeitura nesta segunda – Foto: Beatriz Costa / Prefeitura de Americana

André apresentou o projeto para o prefeito Chico Sardelli (PV) nesta segunda-feira (9), em reunião que também contou com a presença do vice Odir Demarchi (PL) e da secretária municipal de Esportes, Grasiele Rezende.

“O atletismo é democrático. Todas as crianças farão o treinamento, e o olho do treinador estará ali para detectar os talentos de cada um. Esse é um projeto para receber essas crianças e oportunizar, mostrar que o esporte é legal e que, através dele, ela pode escolher o que quer ser”, disse o atleta, conforme texto divulgado pela prefeitura.

Inicialmente, as vagas devem ser preenchidas por estudantes de 8 a 14 anos, que terão aulas gratuitas no Centro Cívico.

Para participar das atividades, a garotada precisa acessar o Cadastro das Escolinhas Esportivas no site da prefeitura, selecionar a modalidade atletismo e preencher seus dados. Esse cadastro não garante a matrícula no projeto, mas permite que a Secretaria de Esportes quantifique o número de interessados.

Gerido pelo Instituto Esportivo Social, o Velozes em Ação possui patrocínio da CPFL, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte do governo federal.

André e a Prefeitura de Americana já entraram em acordo sobre a instalação do projeto no município. Agora, só falta a liberação por parte do Ministério da Cidadania, o que deve acontecer no final deste mês.

Segundo Fabiano Redondo, gestor do instituto, a ideia de criar um núcleo em Americana partiu da CPFL. O prefeito agradeceu o interesse.

“O brasileiro, onde é incentivado, se destaca. O exemplo mais recente é a Olimpíada. A delegação brasileira volta com uma série de medalhas e conquistas. Agora, o que vejo de mais importante é, além do esporte, o trabalho social de oferecer oportunidade a quem dela precisa. Quem ganha é Americana”, afirmou Chico.