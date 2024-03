Americana terá campeonato de futebol amador feminino incorporado ao calendário esportivo

Americana terá um campeonato de futebol amador feminino no calendário de competições do município. Nesta sexta-feira (8), a Secretaria de Esportes anunciou a criação do Amador Feminino Adulto e do Gigantinho Feminino, que será na categoria Sub-14, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher.

De acordo com o secretário da pasta, Marcio Leal, o objetivo é que as competições possam acontecer já no primeiro semestre, entre o fim de abril e começo de maio. O município irá anunciar as datas de disputa conforme o número de equipes inscritas.

“Esse era um pedido frequente das nossas atletas e que agora se tornou realidade. Nossa temporada 2024 de competições será memorável”, disse Leal.

Já o prefeito Chico Sardelli (PL) ressaltou o avanço da modalidade. “O futebol feminino tem crescido e se desenvolvido cada dia mais no nosso País, e nada mais justo do que fomentar esse crescimento também no âmbito municipal. É uma felicidade enorme poder fazer este anúncio no Dia das Mulheres e oferecer essa valorização e oportunidade de competição a todas elas”, afirmou.

As inscrições estão abertas na sede da secretaria, localizada no Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Outras informações podem ser consultadas pelo telefone da secretaria, pelo número (19) 3406-6111.

Novidades no masculino

Nesta semana, também foi anunciada a criação do Gigantinho Futsal, assim como a confirmação do Gigantinho Campo, que são voltados às categorias de base. O futsal será das categorias Sub-9 a Sub-15, enquanto o campo abrangerá do Sub-8 a Sub-16.

As inscrições para a competição de campo se encerraram nesta sexta, já que os jogos começam no próximo dia 23. No futsal, ainda é possível se inscrever até o dia 21 deste mês, também no Centro Cívico. O campeonato começa em 2 de abril.

