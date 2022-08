Americana terá bicicletaço no portal de entrada na manhã deste domingo

Será realizado neste domingo (21) um bicicletaço, a partir das 9 horas, no portal de entrada de Americana. A atividade é gratuita, aberta a toda a população e será realizada pela Secretaria de Esportes, em alusão à Semana Municipal do Ciclismo, instituída pela Lei nº 6.523 e comemorada de 15 a 21 de agosto. Nesta sexta-feira, dia 19 de agosto, foi comemorado o Dia Nacional do Ciclista.

Bicicletaço será realizado neste domingo – Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

Apesar do nome bicicletaço, a atividade também está aberta aos praticantes de patins e patinetes. Haverá, ainda, sorteio de brindes para os participantes. “Será um momento recreativo, aliado à prática da atividade física”, disse a secretária de Esportes de Americana, Grasiele Agostinho Rezende da Silva.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Todos os domingos contam com a realização de alguma atividade recreativa, cultural ou esportiva na Avenida Antonio Pinto Duarte, que fica fechada ao tráfego de veículos das 6 às 20 horas. O Projeto Esporte e Lazer na Cidade permite que o local seja usado, uma vez na semana, como um espaço de convivência pela comunidade.

Além das secretarias que promovem as atividades, como Cultura e Turismo e Esportes, o projeto conta com o apoio da Unidade de Transportes e Sistema Viário, que faz a interdição e sinalização do local, e da Gama (Guarda Municipal de Americana), que atua na segurança e no ordenamento do trânsito.