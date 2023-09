Americana tem 3 atletas confirmados para disputa dos Jogos-Panamericanos

Leila Zabani disputou a atual temporada do campeonato nacional pelo Blumenau - Foto: Fiba - Divulgação

A cidade de Americana já possui três representantes confirmados nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, que acontece entre os dias 25 de outubro e 4 de novembro. Nesta quinta-feira, Débora Costa e Leila Zabani foram convocadas para defender a seleção brasileira de basquete na competição. O País é o atual campeão do Pan na modalidade. Além delas, o nadador Murilo Sartori também está confirmado.

Débora esteve presente na conquista do Pan-Americano de 2019, em Lima, no Peru. Na ocasião, o Brasil derrotou os Estados Unidos na final por 79 a 73 e voltou a vencer o torneio após 28 anos. O time brasileiro ainda tinha as também americanenses Iza Sangalli e Stephanie Soares, que não foram chamadas desta vez. Recentemente, a armadora se sagrou campeã da LBF (Liga de Basquete Feminino) com o Sesi Araraquara.

Leila Zabani, por sua vez, é ala e disputou a atual temporada do campeonato nacional pelo Blumenau, sendo peça importante de sua equipe, que chegou até as quartas de final. A atleta marcou 14.8 pontos por jogo, sendo dona da sexta maior média de pontuação da liga. Leila ainda teve média de 3,9 rebotes e 2,5 assistências por partida.

Ao todo, 12 jogadoras foram convocadas pelo técnico João Camargo para a competição. Todos os nomes atuam no basquete brasileiro, sendo que o Sesi, de Débora, é o clube que tem mais representantes, com quatro. As duas americanenses convocadas estão com 32 anos. O torneio terá a participação de Cuba, México, Porto Rico, Argentina, Colômbia, Chile e Venezuela.

O nadador Murilo Sartori, de 21 anos, é outro nome já garantido em Santiago. Em junho, o americanense foi convocado pela CBDA (Confederação Brasileira de Desportes Aquáticos), por ter conseguido o índice para disputar o Mundial de Esportes Aquáticos, que foi realizado no mês de julho, no Japão. Ao todo, 43 nomes foram convocados para representar o Brasil entre o masculino e feminino.

Outro esporte que pode levar representantes de Americana é o atletismo. Felipe Bardi, um dos destaques, quebrou o recorde nacional dos 100 metros rasos, no sábado, e deverá estar no Chile. A Convocação da CBAt (Confederação Brasileira de Atletismo) será realizada com base nos resultados até o dia 18. *Estagiário sob a supervisão de Reginaldo Gonçalves