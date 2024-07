Americana sedia torneio de basquete a partir desta quinta, no Jardim São Pedro

Basquete Quadrangular masculino Sub-21 será realizado pela primeira vez, na Praça de Esportes do Jardim São Pedro

Americana irá sediar nesta quinta (11) e na sexta-feira (12) a primeira edição do torneio Basquete Quadrangular. A competição será realizada na Praça de Esportes Marco Antônio Gobbo, no Jardim São Pedro, com início às 17h30 em ambos os dias. A entrada é gratuita.

Torneio de basquete tem início nesta quinta-feira em Americana – Foto: Imagem de Pexels por Pixabay

Vão participar do quadrangular as equipes de Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Cosmópolis e Iracemápolis. O dia de abertura será marcado pela disputa das semifinais, enquanto a grande decisão e disputa de terceiro lugar serão na sexta.

A primeira semifinal será entre Santa Bárbara e Iracemápolis, enquanto o outro finalista será definido no duelo entre Americana e Cosmópolis. Para o técnico da equipe americanense, Elcio Ortiz, a competição é preparatória para os Jogos Regionais, que acontecem entre 19 e 24 deste mês.

“A expectativa é a melhor possível, também estamos nos preparando para os Jogos Regionais, para representar a cidade. Vamos fazer um bom espetáculo para todo mundo que vier assistir. Espero que a torcida venha torcer pelos meninos. As equipes que vêm de fora têm um ótimo trabalho também”, disse.

