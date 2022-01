Americana sedia 1º Jogos Paralímpicos do Estado de São Paulo em julho

Americana vai sediar, entre os dias 1º e 3 de julho, a primeira edição dos Jogos Paralímpicos do Estado de São Paulo. A cidade receberá as etapas classificatórias das regiões compreendidas pelos DRELs (Departamentos Regionais de Esporte e Lazer) de Campinas e Sorocaba.

As informações constam no calendário de competições divulgado nesta quinta-feira (27) pela Secretaria Estadual de Esportes.

“Para nós, é motivo de muito orgulho”, diz Grasiele – Foto: Marília Pierre / Prefeitura de Americana

A inclusão de Americana na programação do campeonato, cuja fase final ocorrerá entre 1º e 4 de setembro, em São Paulo, foi comemorada pela secretária municipal de Esportes, Grasiele Rezende.

“Para nós, é motivo de muito orgulho poder participar de uma coisa inédita, de um evento novo que o Estado está promovendo, e a nossa cidade ser escolhida para sediar um evento como esse. Isso mostra o quanto ainda nós, apesar de todas as dificuldades, somos fortes ainda no esporte”, disse.

Segundo ela, por enquanto, ainda não há mais informações sobre como será a disputa em Americana. Mais detalhes serão definidos apenas a partir de março.

O calendário estadual ainda prevê o retorno de torneios como os Jogos Regionais, que ocorrerão dentro de cada região esportiva, com modalidades em diferentes cidades. Como já é de costume, o evento valerá vaga para os Jogos Abertos do Interior, que vão movimentar Sorocaba entre 3 e 15 de outubro.

Capacitação

Em Americana, de 15 a 18 de fevereiro, também haverá o Programa Paralímpico, projeto focado na capacitação de professores de educação física, estudantes do último ano de graduação em Educação Física e educadores que trabalham com práticas esportivas.

Trata-se de um projeto gratuito realizado pelo governo estadual, por meio das secretarias de Esportes e dos Direitos da Pessoa com Deficiência, com apoio da Prefeitura de Americana. As inscrições podem ser feitas no site paralimpico.com.br.

Os participantes receberão conhecimentos teóricos e práticos com foco nas modalidades de atletismo, parabadminton, goalball, tênis de mesa, natação, bocha, ciclismo e basquete em cadeira de rodas. As aulas acontecerão no Centro Cívico.