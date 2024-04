Americana recebe Torneio Regional Infantil a Sênior de Natação neste sábado

Americana recebe neste sábado (20), no Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico, o Torneio Regional Infantil a Sênior de Natação. A competição é realizada pela FAP (Federação Aquática Paulista) e tem a primeira prova marcada para as 8h. A disputa será em piscina de 25 metros.

Natação Americana será representada por 45 atletas – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Competindo em casa, a Natação Americana estará representada por 45 atletas, sendo 31 do masculino e 14 do feminino – é o time com maior número de nadadores inscritos. Entre os participantes estará o principal destaque da equipe, Lucas Dé, que irá competir em cinco provas.

Outros destaques do time americanense, comandada pelo treinador Fabio Cremonez, que estarão em ação são Manuela Sega, Rafael Rocha, Lucas Pelegrini e Anna Dian.

Ao todo, 425 atletas de 26 equipes estarão no Centro Cívico competindo. Atrás da Natação Americana, as equipes com mais atletas são Indaiatuba, Limeira e Jundiaí, com 36 inscritos cada.

A competição terá atletas a partir de 13 e 14 anos, na categoria infantil. Também competirão nadadores da juvenil, de 15 e 16 anos, assim como júnior, que vai de 17 a 19. Por fim, a categoria sênior abrange atletas acima de 20 anos.

