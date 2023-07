Americana recebe Festival de Basquete Feminino neste sábado, no Jardim São Pedro

Acontece neste sábado (22) a segunda edição do Festival de Basquete Feminino, no Ginásio do São Pedro, em Americana. O evento, realizado pela Secretaria de Esportes do município, tem início previsto para 8h30 e contará com equipes das categorias Sub-10 e Sub-11.

Festival será realizado neste sábado – Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

Ao todo, a competição terá a participação de seis equipes, sendo duas de Americana e duas de Campinas, além de outros dois times de Itatiba. A treinadora do basquete feminino americanense, Grasiele Rezende, acredita que o festival terá a participação de 80 a 100 atletas.

“O principal objetivo do festival é movimentar as atletas. Estamos retomando as atividades após duas semanas de férias e essas disputas vão ajudar a prepará-las para o segundo semestre. Todos estão convidados a prestigiar as partidas”, disse.

Já o secretário de Esportes, Márcio Leal, entende que a competição é uma forma de manter a constância das atletas. “Esses eventos são importantes para mantermos o ritmo e prepararmos nossos alunos e atletas para os desafios futuros”, afirmou.

O Ginásio do São Pedro fica na Praça de Esporte Marco Antônio Gobbo, na Rua Francisco Lapierre, 85, no Jardim São Pedro.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.