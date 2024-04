Americana recebe etapa do Campeonato Paulista de BMX neste fim de semana

Americana sedia neste fim de semana a segunda etapa do Campeonato Paulista de BMX, na Pista Municipal de Bicicrosso André Stocovich Neto, na região do bairro Chácara Machadinho. A competição é promovida pela APBMX (Associação Paulista de Bicicross) e tem entrada gratuita.

A etapa terá 420 pilotos de diferentes cidades e estados, sendo que 44 deles são de Americana. No sábado, o dia será marcado pelos treinos oficiais, enquanto as competições acontecem no domingo, a partir das 10h.

Americana receberá 420 pilotos na etapa estadual de BMX – Foto: Divulgação

“É sempre um prazer enorme receber em nossa cidade uma etapa do Paulista, que é um dos maiores campeonatos do País. Nossa etapa vai reunir mais de 400 atletas, sendo recorde de pilotos neste ano”, disse o presidente do ABC (Americana Bicicross Clube), Douglas Campos.

Já o secretário de Esportes, Marcio Leal, ressaltou o evento na cidade. “É uma grande honra para o nosso município sediar novamente uma etapa desta competição tão prestigiada dentro da modalidade”, celebrou.