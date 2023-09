Americana recebe Copa Sudeste de BMX neste fim de semana

Americana recebe neste fim de semana a Copa Sudeste de BMX Racing. A competição tem a chancela da CBC (Confederação Brasileira de Ciclismo) e será realizada no sábado (23) e domingo (24), valendo pontos para o ranking nacional da confederação.

No primeiro dia serão realizados os treinos oficiais, enquanto o domingo será de competição. O torneio será na pista municipal de bicicross.

Torneio será realizado na pista municipal de bicicross – Foto: Claudeci Junior/Liberal

O evento é promovido pelo ABC (Americana Bicicross Clube), em parceria com a APBMX (Associação Paulista de BMX) e com apoio da Prefeitura de Americana. Ao todo, 150 competidores vão participar do torneio. A idade mínima para participar é de 5 anos.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Os vencedores de cada prova receberão 40 pontos no ranking da CBC. Os segundos colocados vão ganhar 35 e os terceiros, 30. Irão pontuar até aqueles que terminarem em oitavo lugar. A pontuação será válida apenas para atletas filiados à confederação.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Durante o campeonato, o ABC vai administrar um bar no local da competição. Toda a renda será revertida em prol dos projetos da equipe, como reformas de bicicletas e escolinha de atletas. Atualmente, são 70 alunos matriculados. Não há custo de matrícula, apenas o pedido de colaboração voluntária aos que podem ajudar.

A pista de bicicross fica na Rua Jaime Gabriel dos Santos, 300, no bairro Chácara Machadinho II. No sábado, às atividades começam às 9h, enquanto no domingo o início está previsto para as 7h.

*Estagiário sob supervisão de Rodrigo Alonso