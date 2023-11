Americana oficializa parceria com Sesi para o programa ‘Atleta do Futuro’

O convênio entre a Prefeitura de Americana e o Sesi para a implantação do programa “Atleta do Futuro” foi oficializado pelo município. A assinatura que selou o acordo foi feita na tarde desta sexta-feira (10), pelo prefeito Chico Sardelli (PV). O projeto tem o objetivo de promover o esporte para 200 crianças e jovens de 6 a 17 anos.

A parceria prevê aulas gratuitas de atletismo, futebol masculino e feminino, tênis de mesa e ciclismo. Conforme o LIBERAL adiantou, ao longo do mês de outubro o projeto foi protocolado na câmara por Chico e, posteriormente, aprovado por unanimidade pelos vereadores.

Prefeito Chico Sardelli (à esquerda) assinou o convênio nesta sexta-feira – Foto: Secom / Divulgação

“Eu sou um apoiador do esporte e estou muito feliz com mais essa conquista para Americana. O programa Atleta do Futuro chega em boa hora para incentivar a prática dessas modalidades e revelarmos novos talentos”, comentou Chico.

Durante o convênio, a prefeitura irá ceder professores para atuar nas modalidades, assim como instalações para a prática de atletismo, ciclismo e tênis de mesa.

Por outro lado, o futebol será desenvolvido nas estruturas do Sesi, no bairro Chácara Machadinho. Além disso, a instituição irá fornecer uniformes aos alunos e treinamento da metodologia do programa aos educadores.

“Muito feliz com essa parceria fantástica para o esporte americanense. O Sesi é uma grande referência na área e esse projeto trará muitos benefícios para as nossas crianças e jovens, incentivando a prática de esportes e ampliando o acesso às modalidades”, afirmou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

Felipe Bardi

O “Atleta do Futuro” é o programa que ajudou a alavancar a carreira de Felipe Bardi, americanense que hoje é o homem mais rápido do Brasil nos 100 metros rasos do atletismo. O velocista chegou ao projeto em 2013, no Sesi de Piracicaba, e até hoje é atleta da equipe.

De lá para cá, ele conseguiu se firmar como o recordista de sua prova, com 9s96. Além disso, disputou os Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão, em 2021. Recentemente, conquistou medalha de ouro no revezamento 4×100 metros rasos nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile.

O diretor do CAT (Centros de Atividades Amplos) Sesi Americana, Pedro Luiz Caliari, lembrou ainda do histórico de Bardi ao falar sobre o convênio implantado.

“Quanto mais a gente puder democratizar o acesso, quanto mais alunos a gente conseguir atender, mais ‘Felipes Bardis’ poderão surgir em Americana. Nosso objetivo é continuar ampliando essa parceria ao longo dos anos”, disse.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.