Americana leva mais 4 medalhas e Manuela Sega registra recorde

Manuela Sega ganhou o ouro nos 50 metros peito, na categoria Juvenil B, e quebrou o recorde - Foto: Satiro Sodré_SSPress_CBDA

Os atletas da equipe Natação Americana, Manuela Sega e Rafael Rocha, encerraram suas participações no Campeonato Sul-Americano Juvenil de Esportes Aquáticos, que está sendo disputado em Buenos Aires, na Argentina. Representando a seleção brasileira, a dupla conquistou mais quatro medalhas entre terça e quarta-feira, com direito a recorde de Manuela.

Ela ganhou o ouro nos 50 metros peito, na categoria Juvenil B feminino, ao terminar a prova em 32s37. Esse tempo fez com que a nadadora quebrasse o recorde do campeonato, superando a marca de 32s71 da também brasileira Jhennifer Conceição. Além disso, Manuela venceu o revezamento 4×200 metros com o tempo de 8m18s38, conquistando outra melhor marca da competição.

Rafael Rocha, por sua vez, também faturou uma medalha de ouro no revezamento 4×200 metros. Competindo pela categoria Juvenil A, a equipe concluiu a prova em 7m32s13 e quebrou o recorde do torneio. O nadador ainda subiu ao pódio com um bronze nos 100 metros livre, finalizando a prova em 53s16.

“A competição está sendo muito bacana, principalmente para o Rafael. Uma experiência importante, primeira seleção e viagem internacional. A Manuela já tem certa experiência de Sul-Americano e Mundial Junior. É a oportunidade para estar competindo em intensidade e bom nível para continuar no processo de aprendizagem e busca da excelência”, disse o técnico da equipe, Fábio Cremonez.

A dupla se despede do Sul-Americano Juvenil com oito medalhas. Rafael já havia levado o ouro nos 50 metros borboleta e no revezamento 4×100 metros, além da prata nos 50 metros livre. Manuela também ficou com o ouro na prova dos 100 metros peito. *Estagiário sob supervisão de Reginaldo Gonçalves