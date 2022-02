Americana inicia programa de desenvolvimento paralímpico

Teve início nesta terça-feira (15) a etapa americanense da Capacitação Técnica do Programa de Desenvolvimento Paralímpico do Estado de São Paulo.

O programa tem como objetivo capacitar sobre modalidades paralímpicas professores de educação física, estudantes do último ano do mesmo curso e outros educadores que trabalham com práticas esportivas, tanto os da rede pública quanto os da rede privada.

Chico discursa ao lado dos secretários Aildo Rodrigues e Célia Leão – Foto: Marília Pierre / Prefeitura de Americana

As aulas seguem até o dia 18, próxima sexta-feira, e a capacitação em Americana vai abordar as modalidades de atletismo, parabadminton, goalball, tênis de mesa, natação, bocha, ciclismo e, por fim, de basquete cadeira de rodas.

O programa foi inaugurado em evento que contou com a presença do prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), do vice, Odir Demarchi (PL), e dos secretários estaduais de Esportes, Aildo Rodrigues, e dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Célia Leão (PSDB), entre outras autoridades locais,

“Eu acredito no esporte como elo de transformação e a capacitação dos profissionais de educação física para a possibilidade de trabalhar com pessoas com deficiência é muito importante. Transmitir esses conhecimentos aos futuros atletas é uma ação humana e social”, destacou Chico.

Investimentos

Os secretários destacaram que os próximos investimentos do Governo do Estado de São Paulo, voltados para pessoas com deficiência no município, são a criação de uma academia adaptada e a compra de três cadeiras de trilha adaptadas para o Jardim Botânico, com recursos destinados do programa “Cidade Acessível”.

A aquisição de uma van adaptada para cadeirantes e a implantação de um playground adaptado, também no Jardim Botânico, são outras novidades que estão em andamento por meio de convênios.