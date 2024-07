Americana encerra participação nos Jogos Regionais em 5º lugar, pior posição neste século 

Apesar disso, município teve o melhor desempenho entre as cidades da RPT; Santa Bárbara d’Oeste terminou no 11º lugar

Americana encerrou sua participação na 66ª edição dos Jogos Regionais, em Bragança Paulista, no último sábado (27), com a 5ª colocação geral, com 120 pontos. Esta foi a pior posição do município no torneio neste século. Ao todo, foram conquistadas 16 medalhas de ouro, 19 de prata e 35 de bronze, com destaque para a natação, que foi a modalidade mais medalhista e terminou em segundo lugar geral.

Se comparado ao ano passado, Americana caiu duas posições na tabela geral e teve 25 pontos a menos. É importante ressaltar que, apesar de ser a pior colocação do município desde o ano 2000, a pontuação não é a pior. Em 2022, por exemplo, a cidade somou 109 pontos, mas terminou a competição com o 4º lugar. Na última vez que foi campeã, em 2012, Americana teve 322 pontos.

“Destacamos o empenho e dedicação dos nossos atletas”, diz Peol após Jogos Regionais – Foto: Arquivo/Liberal

Antes do início do torneio, o secretário de Esportes, Pedro Peol, disse ao LIBERAL que o objetivo de Americana era terminar novamente entre os primeiros, sem estipular uma posição. Além disso, havia dito que o futsal era uma esperança de medalha – a modalidade acabou sendo eliminada por WO. Ao término da competição, Peol ressaltou o empenho dos atletas.

“Americana tem realizado um trabalho de fortalecimento da categoria de base e das escolinhas esportivas nos últimos anos. Claro que a expectativa é sempre brigar pelo título, mas destacamos o empenho e dedicação dos nossos atletas em sempre buscar o melhor resultado”, afirmou.

“Seguimos investindo em melhorar cada vez mais a infraestrutura esportiva da nossa cidade e em proporcionar todo o suporte necessário para que nossos atletas representem nossa cidade nas diversas competições”, completou o secretário.

Revezamento 4×100 m feminino da Natação Americana foi ouro nos Jogos Regionais – Foto: Divulgação/Prefeitura de Americana

Santa Bárbara

O segundo melhor desempenho da RPT (Região do Polo Têxtil) foi de Santa Bárbara d’Oeste, que finalizou os Regionais com 61 pontos, ocupando o 11º lugar. Antes da competição, a expectativa era terminar entre os dez primeiros colocados. Apesar disso, ficou três posições à frente de 2023, com seis pontos a mais. O município terminou com quatro pratas e seis bronzes.

“Além das medalhas conquistadas, em 2024 pontuamos em um número maior de modalidades. Parabenizo os atletas, professores, técnicos e toda a equipe de apoio. É motivo de muito orgulho para nós o fato de Santa Bárbara d’Oeste ser representada, em sua maioria, por atletas da cidade – muitos deles formados em nossas equipes de iniciação”, disse o secretário de Esportes de Santa Bárbara, Vinícius Furlan.

Vôlei masculino de Santa Bárbara foi bronze nos Jogos Regionais – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste/Divulgação

Região

No restante da região, Hortolândia terminou na 13ª posição, com 51 pontos; Sumaré somou 21 pontos e terminou no 22º lugar; enquanto Nova Odessa ficou em 44º, com apenas cinco pontos.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.

Confira o desempenho das cidades da RPT nos Jogos Regionais