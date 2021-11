Americana é vice-campeã por clubes no Brasileiro de BMX

O ABC (Americana Bicicross Clube) conquistou o segundo lugar por clubes no Campeonato Brasileiro de BMX, neste fim de semana, em Paulínia.

Nas disputas individuais, quatro atletas da equipe foram campeões: Monara Lucia Alencar Moreira, na classe Girls 9/10 anos; Gisele Bueno de Oliveira, na Women 30+; Tiago Bueno de Oliveira, na Boys 12; e Igor Gabriel do Amaral, na Cruiser Boys 15/16.

Atletas da equipe americanense se destacaram em meio a 600 participantes – Foto: Divulgação / ABC

Outro destaque foi Samuel Pereira de Oliveira, vice-campeão da Elite Men, a principal categoria entre os homens. Ele terminou atrás apenas de Bruno Cogo, de Paulínia.

Ao todo, 12 pilotos de Americana subiram ao pódio, que reúne os oito melhores colocados. Além de Samuel, outros três conseguiram a segunda posição: Caroline Amazonas, na Junior Women; Julia Lorenlay Rocha da Silva, na Girls 15/16; e Gabriel Henrique dos Santos, na Boys 5/6.

Aldiney Borges Luiz, por sua vez, alcançou o quarto lugar na Master 30+. Vencedor na Cruiser (bicicletas com aro 24), Igor também ficou em quinto na Boys 16 (aro 20), uma posição acima do companheiro de equipe Eduardo Pedro de Oliveira Filho.

O clube americanense ainda teve três atletas na sétima posição de suas categorias: Gael Doná, na Boys 9; Gabriel Borsato, na Boys 12; e Aldiney, na Cruiser Men 35/39.

O presidente do ABC, Douglas Campos, comemorou o desempenho dos ciclistas e o vice-campeonato conquistado pela equipe, superada apenas por Paulínia na classificação por clubes. Os resultados vieram num torneio que reuniu pelo menos 600 participantes.

“Para nós, foi motivo de muito orgulho esse resultado, porque a gente sabe que tem concorrido com muitas cidades que têm altos investimentos no esporte. E nós, quase com investimento zero, conseguimos aparecer no cenário nacional do bicicross como vice-campeões”, afirmou.

Segundo ele, o ABC está atrás de patrocinadores para a próxima temporada. O clube, que conta com o apoio da Secretaria Municipal de Esportes, promove aulas na pista do Complexo Esportivo Ayrton Senna – interessados devem entrar em contato pelo telefone (19) 99433-6752.