Americana é campeã da dama masculina nos Jogos Regionais de Mococa

Americana se sagrou campeã da dama masculina nos 65º Jogos Regionais do Interior, nesta sexta-feira (7), em Mococa. Com os resultados parciais divulgados até a publicação desta matéria, a cidade lidera a classificação na categoria livre.

A equipe vencedora é formada pelos damistas Bruno Fonseca, Luís dos Santos, Luiz Vedolin, Raimundo Dourado e Vinícius Alves, que são comandados pelo técnico Renato Rodrigues.

Prefeito Chico Sardelli (PV) visitou a delegação nesta sexta – Foto: Secom / Divulgação

A cidade já havia vencido a ginástica rítmica por equipes na terça-feira. Outros times americanenses que subiram ao pódio foram badminton masculino, damas feminino e natação feminina, que receberam medalha de prata; assim como a natação masculina, o caratê feminino e o kata masculino, que ficaram em terceiro e foram bronze.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

No caratê, as medalhas foram conquistadas por Mariana Firmino (ouro), Juliana de Oliveira (prata), Gabriela Lima (bronze), além de Lucas Souto Martins (bronze). As equipes de caratê de Americana são treinadas pelos professores Paulo Dias e Isabel Dias.

Prefeito visitou as modalidades que ainda estão em competição nos Regionais – Foto: Secom / Divulgação

“Muito feliz com o nosso desempenho dentro desta competição tão difícil e qualificada. Parabenizo a todos da delegação americanense pela garra em defender a nossa cidade”, disse o secretário de Esportes, Marcio Leal.

No boletim divulgado nesta sexta-feira pela Prefeitura de Mococa, Americana aparece como líder da classificação na categoria livre, com 65 pontos. Atrás, aparecem Indaiatuba, com 58, e Campinas, com 43,5.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Os Jogos Regionais do Interior vão até a próxima quarta-feira (12). Americana, que busca seu 13º título geral, faz parte da 4ª região esportiva, que abrange Campinas, Rio Claro e São João da Boa Vista, e compete até o dia 12 deste mês.

SANTA BÁRBARA

A equipe de Vôlei Masculino de Santa Bárbara d’Oeste está classificada para a final dos Jogos Regionais. Nesta sexta-feira (7), o time venceu Artur Nogueira na semifinal pelo placar de 3 sets a 0, com parciais de 25-19, 25-18 e 25-21. A decisão será disputada neste sábado (8) contra Indaiatuba, em horário ainda a ser definido pela organização.

O vice-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Felipe Sanches, e o secretário de Esportes, Vinícius Furlan, acompanharam os compromissos das equipes barbarenses nesta sexta. Conforme boletim, o município ocupa a 10ª posição na classificação geral, com 15 pontos.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.