Americana conquista quatro medalhas no atletismo nos Jogos Regionais

Americana conquistou mais quatro medalhas durante o terceiro dia da 65ª edição dos Jogos Regionais do Interior. Na terça-feira (4), o município ganhou uma medalha de ouro, duas de prata e uma de bronze, na competição que está sendo disputada em Mococa.

O ouro ficou por conta de Fabio Sadowski, que foi primeiro lugar no lançamento de dardo masculino. Na mesma modalidade, Ana Caroline conquistou a medalha de prata, ao terminar em segundo lugar no feminino.

Fabio Sadowski foi primeiro lugar no lançamento de dardo masculino – Foto: Divulgação

As outras duas medalhas vieram no lançamento de disco. Márcio Silva terminou em segundo lugar e levou a prata, enquanto Ana Caroline, que já havia sido pódio no lançamento de dardo, conquistou a medalha de bronze.

“Temos muito a comemorar. Em dois dias de competições, já temos 13 medalhas. Nossos atletas estão dando o máximo em Mococa e, com certeza, é apenas o começo da caminhada. Parabéns a todos”, disse o secretário de Esportes, Márcio Leal.

Ainda na terça-feira, Americana foi ouro na ginástica rítmica com a Agra (Associação de Ginástica Rítmica de Americana), que se sagrou campeã na categoria livre da modalidade. A cidade faz parte da 4ª região esportiva, que abrange Campinas, Rio Claro e São João da Boa Vista, e compete até o dia 12 deste mês.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.