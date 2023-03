Americana Bicicross vence primeira etapa do Campeonato Paulista de BMX

Destaque vai para Samuel Pereira e Caroline Amazonas, que foram vice-campeões das categorias elite masculino e feminino - Foto: Divulgação

O ABC (Americana Bicicross Clube) foi campeão da primeira etapa do Campeonato Paulista de BMX, realizada no último domingo (19), em Paulínia. A competição, que é promovida pela APBMX (Associação Paulista de Bicicross), contou com a presença de 32 pilotos da equipe americanense.

Deste montante, dez nomes terminaram suas provas entre os três melhores colocados, sendo seis em primeiro lugar, três em segundo e um em terceiro. O destaque vai para Samuel Pereira e Caroline Amazonas, que foram vice-campeões das categorias elite masculino e feminino, respectivamente.

“Os pilotos que correram representaram muito bem, estamos muito contentes com o desempenho, afinal nós saímos campeões por clube e por equipe da primeira etapa. Abrimos o ranking liderando na pontuação, então foi muito prazeroso e proveitoso para nós”, disse o presidente do ABC, Douglas Campos.

A próxima etapa do Campeonato Paulista será no dia 23 de abril, em Indaiatuba. Aos interessados em acompanhar o Americana Bicicross de perto, a terceira etapa será no município, no dia 28 de maio. A competição acontecerá na Pista de Bicicross da cidade, que fica na Rua Jaime Gabriel dos Santos, 300, Chácara Machadinho II.

O ABC tem o apoio da Prefeitura de Americana, Aro Contabilidade, Nohashi Sushi Bar e Puro Malte Depósito de Bebidas. *Estagiário sob supervisão de Luciano Bianco