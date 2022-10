Americana Bicicross fica perto de título do Campeonato Paulista

No último fim de semana, o ABC (Americana Bicicross Clube) participou da 7ª etapa do Campeonato Paulista de Bicicross, em Jacareí. Ao todo, o time americanense emplacou 15 pilotos entre os três melhores colocados e está perto do título da competição.

Atual campeão brasileiro, o ABC assumiu a liderança do Campeonato Paulista na 2ª etapa do torneio. Desde então, liderou todas as provas e atualmente soma 3.376 pontos. No ranking de equipes, que considera o clube do atleta e empresa que o patrocina, o Grupo Aro/Americana também ocupa a primeira posição, com 2.229 pontos, restando apenas mais uma etapa.

Valéria Gariglio e Gisele Bueno de Oliveira ocuparam o 1° e 2º lugares, respectivamente, na Women 30 anos & mais – Foto: ABC / Divulgação

Dentre os destaques, estão Samuel de Oliveira, Felipe Zampellin, Monara Lucia Moreira, Valéria Gariglio, Leonardo Rodrigues, Gabriel Gonçales, Pietro Arcur e Tiago Bueno, que conquistaram o primeiro lugar em suas respectivas categorias.

O Americana Bicicrooss sobrevive de doações, seja de pais de pilotos ou empresas parceiras. Douglas Campos, presidente do clube, destaca o esforço dos profissionais envolvidos para que fosse possível a disputa da etapa.

“Os pilotos do Americana estão de parabéns, fomos campeões brasileiros em 2022 e estamos seguindo firme para ser campeão paulista. Destacar todos os integrantes do clube, que têm feito o possível para auxiliar. Para essa etapa conseguimos, através de doações, transporte para quem não conseguia ir, alimentação e pagamos a inscrição dos atletas”, afirmou.

A próxima e última etapa do Campeonato Paulista de Bicicross acontece em 27 de novembro, na cidade de Caraguatatuba.

Confira os resultados do ABC na última etapa:

Categoria Atleta Elite Men Samuel de Oliveira (1º) ESP. 40 anos & mais Felipe Zampellin (1º) Girls 11/12 anos Monara Lucia Moreira (1ª) Women 30 anos & mais Valéria Gariglio (1ª) e Gisele Bueno (2ª) Boys 16 anos Leonardo Rodrigues (1º) Master Bruno Mestriner (2º) Novatos 09/10 anos Gabriel Gonçales (1º) e Arthur de Novaes (3º) Novatos 11/12 anos Vitor Blanco (2º) Novatos 13/14 anos Enzo Felipe de Souza (2º) Boys 07/08 anos Gabriel Henrique dos Santos (3º) Boys 10 anos Pietro Arcur (1º) Boys 13 anos Tiago Bueno (1º) Junior Men Igor Gabriel do Amaral (2º)

