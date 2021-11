Americana arrecada 800 kg de alimento com o Woman Race

O Fundo Social de Solidariedade de Americana recebeu cerca de 800 kg de alimento não perecível por conta do Woman Race, corrida realizada em 31 de outubro. Exclusiva para mulheres, a prova contou com aproximadamente 800 participantes, que percorreram um percurso de 5 km a partir do portal do município.

Fundo Social está distribuindo os mantimentos para famílias carentes da cidade – Foto: Divulgação

A inscrição custava 1 kg de alimento. Toda a arrecadação ficou nas mãos do Fundo Social, que está distribuindo os mantimentos para famílias em situação de vulnerabilidade social.

A prova foi organizada pelo IES (Instituto Esportivo Social), com apoio da Secretaria Municipal de Esportes e do Fundo Social, em comemoração à campanha Outubro Rosa. O Woman Race fez parte do Circuito Santander de Corridas de Rua.

“Nós disponibilizamos mil inscrições e tivemos a participação de aproximadamente 800 mulheres. Isso mostra o quão importante é a participação da mulher em eventos dessa natureza, principalmente quando estão aliados à prevenção de doença e a uma causa social”, disse a secretária de Esportes, Grasiele Rezende.