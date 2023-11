A Prefeitura de Americana anunciou nesta terça-feira (14) a reforma das praças de esportes Aristides Pisoni, no Jardim Ipiranga, e Professor Roberto Polati, no bairro Antônio Zanaga. As confirmações foram feitas pelo prefeito Chico Sardelli (PV), no início da tarde, por meio de sua conta no Instagram. Nos dois locais, as piscinas serão substituídas.

A promessa é de revitalização completa em ambos os ambientes. De acordo com Chico, a praça do Jardim Ipiranga não recebe uma reforma desta magnitude há duas décadas. Os editais de licitação para a contratação das empresas que vão executar as melhorias serão publicados no Diário Oficial do Município desta quarta-feira (15).

Secretário de Esportes, Márcio Leal, mostra projeto de reforma no Zanaga para o prefeito Chico Sardelli – Foto: Secom / Divulgação

Somadas as duas revitalizações, o investimento total previsto é de R$ 1.753.533,95.

Na praça do Jardim Ipiranga será feita a pintura geral, reforma do piso das quadras interna e externa, reforma dos vestiários, assim como reforma das instalações elétricas e hidráulicas. Haverá ainda troca de telhas, retirada de alambrado e aterramento da piscina para a implantação de uma quadra de areia. A estimativa é de um custo de R$ 711.344,26.

Já na praça do Zanaga haverá pintura geral, reforma dos vestiários, além das instalações elétricas e hidráulicas. Também será feita a troca de vidros danificados. A piscina do local será aterrada para dar lugar a quadras de basquete 3×3, enquanto a grama da quadra será substituída por areia. O investimento esperado é de R$ 1.042.189,69.

“A estrutura esportiva de Americana está progredindo cada dia mais e hoje temos a felicidade de anunciar mais duas importantes revitalizações, que eram muito aguardadas pela população. Em breve, os moradores do Ipiranga e do Zanaga terão espaços totalmente renovados e em ótimas condições para o lazer e para a prática de esportes”, afirmou Chico.

Prefeito também visitou as instalações no Jardim Ipiranga – Foto: Secom / Divulgação

Piscinas aterradas

Em outubro, o LIBERAL revelou que Americana tem oito piscinas públicas, mas que nenhuma está aberta à população. Deste montante, duas são mantidas e recebem reparos: a do Nova Americana e a do Centro Cívico. A primeira é destinada para uso exclusivo da equipe de biribol do município, enquanto a outra é utilizada pela escolinha esportiva e aos treinos da Natação Americana.

Anteriormente, prefeitura já havia anunciado que a piscina da praça de esportes do São Vito seria aterrada e, agora, dá continuidade nos procedimentos para outros locais. De acordo com o município, as piscinas não recebem manutenção há décadas e é necessário reorganizar o espaço para melhor utilização.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.