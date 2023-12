Americana abre licitação para construir campo society na região da Praia Azul

Espaço será construído na Praça Leandra Maria Gomes Nacaratto - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Americana abriu licitação para a construção de um campo society no bairro Recanto Azul, na região da Praia Azul. O edital de abertura foi publicado no Diário Oficial desta quinta-feira. O espaço será construído na Praça Leandra Maria Gomes Nacaratto.

De acordo com o município, o investimento será de R$ 403.430,26. Além da construção do campo, a licitação prevê a contratação de empresa para fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos.

Do montante total, R$ 200 mil foram obtidos por meio de uma emenda parlamentar do deputado estadual Marcos Damásio (PL), por intermédio do vereador Léo da Padaria (PV). Os R$ 203.430,26 restantes serão bancados pela prefeitura.

No local haverá a instalação de grama sintética de monofilamento com borracha granulada, assim como conjunto de traves, alambrado e tela. De acordo com o prefeito Chico Sardelli (PV), a obra será importante para os moradores da região.

“Vamos levar mais infraestrutura e qualidade de vida aos moradores da região da Praia Azul com esse novo campo de futebol society, assim como já fizemos em outras regiões da cidade”, afirmou.

Em outubro, a prefeitura entregou a construção de um outro campo society na Praça Jorge Arbix, no Jardim Alvorada. Além disso, no fim de novembro, foi finalizada a reforma do campo do Antônio Zanaga.

“Seguimos trabalhando e temos que incentivar sempre a prática de exercícios físicos, além de investir na melhoria dos nossos espaços. Isso é fundamental para alcançarmos esse objetivo”, ressaltou o secretário de Esportes, Marcio Leal. Estagiário sob supervisão de Reginaldo Gonçalves