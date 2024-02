Americana abre inscrições para aulas de ginástica artística masculina

A escolinha de ginástica artística masculina de Americana tem inscrições abertas para o ano de 2024. As aulas são gratuitas e realizadas três vezes por semana no Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico. Podem participar meninos de seis a dez anos.

Aplicadas pelo professor Cláudio Godoy, as aulas compreendem as etapas iniciais da ginástica artística, assim como os seis aparelhos da modalidade. Os alunos irão trabalhar no solo, cavalo com alças, salto, argolas, barras paralelas e barra fixa.

Aulas gratuitas de ginástica artística acontecem três vezes por semana – Foto: Divulgação/Prefeitura de Americana

Os treinos serão realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, das 15h às 18h45. Os pais interessados em matricular seus filhos devem entrar em contato com a Secretaria de Esportes, por meio do telefone (19) 3406-6111.

Além disso, eles podem comparecer no ginásio do Centro Cívico em horário de aula e conversar diretamente com o professor. Para Godoy, a ginástica artística apresenta benefícios para as crianças.

“A ginástica artística é um esporte que combina inúmeras habilidades motoras e capacidades físicas diversas, como deslocamentos simples, saltos, giros, rotações, entre várias outras ações”, disse.

“A ginástica é uma arte em si. Daí a importância de incentivarmos as crianças a praticarem a modalidade, que traz muitos benefícios para o crescimento”, completou o professor.

