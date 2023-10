Americana abre inscrições para 1º Torneio de Beach Tennis do município

A primeira edição do Torneio de Beach Tennis de Americana está com inscrições abertas. O campeonato, que é promovido pela Secretaria de Esportes, será realizado nos dias 2 e 3 de dezembro, na orla da Praia dos Namorados. Haverá premiação para as melhores duplas.

Os interessados podem se inscrever pelo site da prefeitura. Para participar do torneio, cada dupla deverá doar dois pacotes de fraldas tamanho RN, que serão destinados posteriormente ao Fundo Social de Solidariedade do município.

Torneio será realizado nos dias 2 e 3 de dezembro, na orla da Praia dos Namorados – Foto: Secom / Divulgação

A competição será dividida nas categorias masculino A, B e C, feminino A, B e C, assim como misto B e C. No entanto, cada participante poderá se inscrever somente em uma única categoria.

A estrutura do torneio contará com cinco quadras de areia, tenda de hidratação, mesa de frutas, arquibancadas, praça de alimentação com food trucks, fisioterapia, fotógrafo profissional, espaço kids, duchas, banheiros e vestiários, além de atrações musicais e DJ.

“É com muita felicidade que anunciamos a abertura das inscrições para o 1º Torneio de Beach Tennis de Americana, um evento inédito na nossa cidade e que promete movimentar as areias da Praia dos Namorados com muitos jogos e confraternização. Serão momentos de lazer e bem-estar para as famílias americanenses”, celebrou o prefeito Chico Sardelli (PV).

Por outro lado, o secretário de Esportes, Marcio Leal, destacou o crescimento da modalidade. “O beach tennis é um esporte que vem crescendo muito em todo o País e em Americana não é diferente. O número de praticantes aumenta a cada dia e a nossa missão é acompanhar e fomentar esse crescimento”, disse.

Premiação

O Torneio de Beach Tennis de Americana terá premiação em dinheiro para as quatro melhores duplas das categorias masculino A e feminino A, além de bonificações pelo resultado. Nas demais categorias, por fim, as quatro duplas de melhor colocação receberão troféus e brindes.

Confira as premiações das categorias masculino A e feminino A:

1º lugar: R$ 1 mil + troféus e brindes

2º lugar: R$ 700 + troféus e brindes

3º lugar: R$ 500 + troféus e brindes

4º lugar: R$ 200 + troféus e brindes.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.