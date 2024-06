Campeonato Amador Feminino de Americana tem semifinais definidas

Toda a primeira fase do torneio foi disputada no Centro Cívico; finais acontecem no domingo

As semifinais da primeira edição do Campeonato Amador Feminino de Americana estão definidas. Neste domingo (23), todas as partidas da primeira fase do torneio foram disputadas no Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico.

A reta final da competição acontece já no próximo domingo (30), novamente no Centro Cívico. A partir das 8h, Guanabara e Lions Athletic Club se enfrentam pela primeira semifinal, seguido por Bola na Rede e Sporting ZNC. Às 9h, acontece a final e disputa de terceiro lugar.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Tivemos excelentes jogos no gramado do Centro Cívico e a expectativa é que as semifinais sejam ainda mais disputadas. Estamos muito felizes com a participação das meninas e esperamos que essa primeira edição sirva como incentivo para que cada vez mais mulheres pratiquem a modalidade”, disse o secretário de Esportes, Pedro Peol.

Primeira fase

A fase inicial do Amador Feminino contou com seis equipes divididas em dois grupos. A chave A contou com Sporting ZNC, Guanabara e Unidos de Americana, enquanto o outro grupo teve Meninas de Ouro, Lions Athletic Club e Bola na Rede.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Confira os resultados

Grupo A

Sporting ZNC 3 x 3 Guanabara

Unidos de Americana 0 x 3 Sporting ZNC

Guanabara 8 x 1 Unidos de Americana

Grupo B

Meninas de Ouro 0 x 3 Lions Athletic Club

Bola na Rede 4 x 0 Meninas de Ouro

Lions Athletic Club 1 x 1 Bola na Rede