Amador de Americana tem 37 campeões desde 1921; veja levantamento inédito

Final de futebol amador de Americana no início dos anos 50 - Foto: Arquivo/Claudio Gioria

Ao todo, 37 times foram campeões do futebol amador de Americana desde o Campeonato do Interior de 1921, organizado pela APSA (Associação Paulista de Sports Athleticos). O levantamento foi feito pelo LIBERAL e publicado de forma inédita e exclusiva na história da imprensa local.

Os cinco primeiros campeonatos, conquistados quatro vezes pelo Rio Branco e uma vez pelo Carioba, integraram o Campeonato do Interior, que era composto por fases, sendo a primeira delas dividida em sub-regiões — os times de Americana pertenciam à Zona Baixa Paulista.

Como naquela época não havia ligas municipais, o campeão da cidade era o campeão da sub-região.

Porém, esse cenário mudou ao longo das décadas, com a criação de novos torneios, a fundação da LAF (Liga Americanense de Futebol) em 1956, a participação do Decet (Departamento de Cultura, Esporte e Turismo) na promoção de campeonatos e na criação do Gigantão em 1974, e recentemente com a iniciativa da Secretaria de Esportes de retomar o Amador.

Entre idas e vidas, o Carioba, tradicional agremiação da vila homônima, lidera o ranking de títulos com 12 conquistas. Na sequência, vem Fibra e São Manoel, ambos com sete, e o Rio Branco, que disputou poucas edições por ter aderido ao profissionalismo, com seis.

Os finalistas deste sábado (7) compõem a lista de campeões, já que o São Roque venceu em 2017 e o São Jerônimo/Bruxelas, em 2021.

Eles podem alcançar, portanto, o bicampeonato e deste modo se igualarem a Vasco da Gama (o Vasquinho), Progresso de Nova Odessa, Flamengo, Tecnobrás, Torino, Unidos da Cordenonsi e Faixa Preta.

Lista de campeões

Time Número de títulos Carioba 12 Fibra 7 São Manoel 7 Rio Branco 6 Santista 5 Cidade Jardim 4 Guanabara 4 Canarinho 4 Vasco da Gama 2 Progresso de Nova Odessa 2 Flamengo 2 Tecnobrás 2 Torino 2 Unidos da Cordenonsi 2 Faixa Preta 2 América 1 Grêmio Nova Americana 1 Paulista 1 Santarosa 1 Goodyear 1 Comercial da Vila Jones 1 São Luiz 1 Grêmio Alvorada 1 Vilanza 1 São Vito 1 São Thiago 1 Primavera/Xereta 1 Barrocos 1 Jardim Brasil 1 A. A. São Jerônimo 1 Unidos da Paz 1 São Roque 1 Unidos da Mathiensen 1 São Jerônimo/Bruxelas 1 Zanaga 1 A. A. Americana 1 Canto do Rio 1

Campeões ano a ano

Ano Campeão (número de títulos na época) 1921 Rio Branco (1) 1922 Rio Branco (2) 1923 Rio Branco (3) 1925 Rio Branco (4) 1926 Carioba (1) 1943 Rio Branco (5) 1944 Carioba (2) 1945 Rio Branco (6) 1950 Carioba (3) 1955 Vasco da Gama (1) 1956-1957 A. A. Americana (1) 1958 Carioba (4) 1959 Progresso de Nova Odessa (1) 1960 Canto do Rio (1) 1961 Progresso de Nova Odessa (2) 1962 Flamengo (1) 1963 Carioba (5) 1964 Carioba (6) 1965 Vasco da Gama (2) 1966 Flamengo (2) 1967 Carioba (7) 1968 América (1) 1969 Carioba (8) 1970 Grêmio Nova Americana (1) 1971 Paulista (1) 1974 Carioba (9) 1975 Carioba (10) 1976 Tecnobrás (1) 1977 Tecnobrás (2) 1978 Santarosa (1) 1979 Torino (1) 1980 Unidos da Cordenonsi (1) 1981 Torino (2) 1982 Carioba (11) 1983 (LAF) Carioba (12) 1983 (DECET) Fibra (1) 1984 (LAF) Fibra (2) 1984 (DECET) São Manoel (1) 1985 (LAF) Fibra (3) 1985 (DECET) São Manoel (2) 1986 (LAF) Cidade Jardim (1) 1986 (DECET) São Manoel (3) 1987 (LAF) São Manoel (4) 1987 (DECET) Santista (1) 1988 (LAF) Unidos da Cordenonsi (2) 1988 (DECET) Goodyear (1) 1989 (LAF) Santista (2) 1989 (DECET) Fibra (4) 1990 (LAF) Fibra (5) 1990 (DECET) Fibra (6) 1991 (LAF) Comercial da Vila Jones (1) 1991 (DECET) Santista (3) 1992 (LAF) São Luiz (1) 1992 (DECET) Fibra (7) 1993 (LAF) Santista (4) 1993 (DECET) Santista (5) 1994 (LAF) Grêmio Alvorada (1) 1994 (DECET) São Manoel (5) 1995 São Manoel (6) 1996 Vilanza (1) 1997 São Vito (1) 1998 São Thiago (1) 1999 Primavera/Xereta (1) 2000 Faixa Preta (1) 2001 São Manoel (7) 2002 Barrocos (1) 2003 Faixa Preta (2) 2004 Guanabara (1) 2005 Cidade Jardim (2) 2006 Canarinho (1) 2007 Cidade Jardim (3) 2008 Cidade Jardim (4) 2009 Canarinho (2) 2010 Jardim Brasil (1) 2011 A. A. São Jerônimo (1) 2012 Canarinho (3) 2013 Canarinho (4) 2014 Guanabara (2) 2015 Unidos da Paz (1) 2016 Guanabara (3) 2017 São Roque (1) 2018 Guanabara (4) 2019 Unidos da Mathiensen (1) 2021 São Jerônimo/Bruxelas (1) 2022 Zanaga (1)

Também confira, no link abaixo, um arquivo com os resultados das finais, os autores dos gols anotados em decisões e as classificações de todas as edições.