Aloha Open chega à quarta edição com recorde de inscritos

Com recorde de inscritos, o Aloha Open Beach Tennis chega à sua quarta edição neste fim de semana, em Americana. Ao todo, 162 pessoas de 12 cidades diferentes confirmaram presença na competição, que conta com patrocínio da Mister Saúde Ambiental.

O torneio terá participantes de Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré, Piracicaba, Indaiatuba, Paulínia, Campinas, Jundiaí, Franca, Pirassununga e São Paulo. As inscrições já se encerraram.

“Foi o nosso maior número de inscritos até agora”, disse o proprietário da Aloha Beach Sports, o ex-nadador Danilo Glasser.

Segundo ele, em razão da pandemia do coronavírus (Covid-19), cada competidor tem direito a apenas um acompanhante. Haverá disputa entre duplas femininas, masculinas e mistas, divididas em três níveis: iniciantes, C e B.

A programação deste sábado começa às 8 horas, com jogos da categoria Feminina Iniciante, seguidos de partidas da Masculina Iniciante às 9h30, da Feminina C às 11 horas, da Masculina C ao meio-dia, da Feminina B e Masculina B às 13h30, da Mista Iniciante às 14 horas e da Mista C às 15h30.