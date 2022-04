Alisson Jonas celebra vitória no SFT Xtreme 6, em São Paulo

O lutador americanense Alisson Jonas venceu no último final de semana sua luta contra Wesley Maguila, pela categoria peso médio, no card preliminar do evento SFT Xtreme 6. O triunfo se deu por pontos, em decisão dividida dos jurados, após três rounds de combate.

A luta foi disputada na modalidade K1 Xtreme que promove a luta em pé com troca de golpes, mas sem uso de cotovelo, clinch ou jogo de chão, usando luvas de MMA (Mixed Martial Arts).

Alisson Jonas venceu por decisão dividida – Foto: SFT Xtreme 6 / Reprodução

Em entrevista ao LIBERAL, o atleta destacou sua estratégia de combate e a dificuldade do adversário. “A luta foi como eu esperava, eu sabia que ele viria para tentar me nocautear e ele veio, mas meu ‘queixo’ é forte, confiei nas minhas esquivas, contra-ataquei o tempo todo e ganhei por pontos”, comentou.

Outro evento

No dia 2 de abril, os lutadores Luan Samurai e Lucas Estevão, do MMA e do Kickboxing, respectivamente, também lutam pelo evento Dominium Fighter, que será realizado em Americana, na Dubai Eventos, na Avenida Alpheu Granzotti, 199.

Enquanto Luan Samurai enfrenta Alisson The Silence no peso pena, Lucas desafia Deivison Faíska, na disputa do cinturão k1 super galos. Ambos são atletas da Multifightms Americana.